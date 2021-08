Festival Hammamet 2021 : Spectacle “Rboukh” du musicien Hatem Lajmi attendu en ligne

Le spectacle “Rboukh” du musicien et compositeur Hatem Lajmi sera au programme de la 56ème édition du Festival international de Hammamet (FIH) qui se tiendra dans une version et ligne pour cette saison estivale durant le mois d’août 2021.

Rboukh est une production 2021 du théâtre de l’opéra de Tunis menée en partenariat avec le Centre des musiques arabes et méditerranéennes (CMAM-Ennejma Ezzahra) avec en tête d’affiche l’artiste Jamel Maddeni.

Le spectacle revisite savamment un répertoire inédit de noubas soufis qui célèbrent le prophète Mohamed et ses compagnons et qui louent les bienfaits des saints honorés dans diverses parties de la Tunisie.

Le répertoire musical du genre mizwed comprend, outre le large corpus de chansons populaires abordant divers thèmes comme l’amour, la précarité, la prison, la mère, l’amitié, etc. Un important répertoire sacré-profane de nûba-s, chansons qui rendent hommage et font l’éloge du prophète Mohamed et de ses compagnons, mais aussi et surtout qui vénèrent les principaux saints du pays.

Ainsi, chaque nouba est rattachée à un saint en particulier, et qui en porte le nom d’ailleurs. Il suffit de citer l’exemple de la nûba de Sidi Abdelkader qui lui est dédiée, ou la nûba de Mannûbiya, qui honore la sainte Saïda Mannûbiya.

Le spectacle “Rboukh” de Hatem Lajmi s’initie dans ce cadre et propose un programme dédié à ce répertoire.

Tekiano