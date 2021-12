Tunisie – Coronavirus: Le passeport vaccinal peut être présenté sur papier ou sur téléchargé sur le téléphone 

Le certificat ou le passeport vaccinal contre le coronavirus, accrédités en Tunisie, peut être présenté soit sur papier ou téléchargé sur le téléphone ou aussi sur ordinateur, a rappelé le ministère de la santé tunisien dans un communiqué. Il devient obligatoire à partir du 22 décembre.

Le ministère a souligné l’impératif de présenter ces documents en cas de demande en plus d’une pièce d’identité de la personne concernée.

La présentation du document de vaccination entre en vigueur à partir du 22 décembre 2021 en application du décret présidentiel n1 datant du 22 octobre 2021 relatif au passeport vaccinal contre le coronavirus.

Rappelons que pour obtenir le document, toutes les personnes vaccinées en Tunisie doivent introduire leur numéro d’inscription sur la plateforme Evax.tn via le lien https://citoyen.evax.tn et l’identifiant (envoyé par sms) pour pouvoir imprimer le certificat de vaccination et le passeport vaccinal.

