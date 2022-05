Sonede : Coupure d’eau dans plusieurs zones de la Banlieue nord de Tunis et les berges du Lac, les 18 et 19 mai

La Sonede informe que des perturbations et des coupures au niveau de l’approvisionnement de l’eau potable seront enregistrées, à partir de mercredi 18 mai 2022 à 2h00 du matin dans plusieurs zones de la Banlieue nord de Tunis.

La coupure de l’eau sera constaté au niveau de la zone industrielle de Gammarth, la zone industrielle Khaireddine, Gammarth, la Marsa, Behar Lazrak, Sidi Daoued, Sidi Bou Said, les Jardins de Carthage, Ain Zaghouan, El Aouina, le Kram Ouest, et aux Berges de Lac 1 et 2.

Ces perturbations sont dus à des travaux d’aménagement qui seront menées au niveau d’ouvrage de distribution à la Cité Essanaouber, à Carthage, a expliqué la société dans un communiqué.

L’approvisionnement en eau potable se rétablira progressivement, jeudi 19 mai 2022, à partir de 14h00, après parachèvement de travaux, rassure la SONEDE.

Tekiano avec communiqué