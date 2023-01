Samim lance son tout premier appel à projets en faveur de villes plus durables

Le projet Samim qui est un projet méditerranéen de soutien et renforcement des capacités des organisations issues de la société civile (OSC) vient de lancer son tout 1er appel à projets (AAP) en s’adressant à la jeune société civile qui veut mettre en place des projets répondant aux différents défis que les villes doivent relever pour être plus accessibles, vivantes, vivables et résilientes face aux changements climatiques.

Cet appel à projets a commencé le lundi 23 janvier 2023 et se termine le 20 février 2023 dans les 4 pays partenaires en Mauritanie, Maroc, Tunisie et Jordanie.

Ainsi, les initiatives à proposer doivent se porter les sous-thèmes suivants :

Gestion des déchets

Economie circulaire

Mobilité durable

Consommation responsable

Eco-urbanisme

Agriculture urbaine au sens large

Alimentation durable

Tourisme durable

Habitat et transition énergétique

Innovations sociales et citoyennes

En effet, le projet Samim est financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et mis en œuvre par le Lab’ess en partenariat avec PULSE et 4 Structures d’Accompagnement (SA) dont Ecodev en Mauritanie, Bidaya au Maroc, TCSE en Tunisie et JYIF en Jordanie.