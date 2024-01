Concert Musiques de films par le Carthage Symphony Orchestra au théâtre municipal de Tunis

Le Concert Musiques de films par le Carthage Symphony Orchestra (CSO) est de retour pour une nouvelle date et une soirée inoubliable de mélodies enchanteresses au cœur du cinéma et de la musique symphonique.

Le CSO donne un nouveau rendez-vous aux mélomanes samedi 24 février 2024 à 19H30 au théâtre municipal de Tunis pour les passionnés de musique classique et les films cultes, afin de vivre une expérience musicale unique et plonger dans les univers inoubliables du cinéma.

Au cours de ce concert, des titres emblématiques de musiques de film, interprétés par les musiciens et choristes du CSO seront joués. Des compositions de John Williams aux créations de Hans Zimmer en passant par les sons et mélodies de Ennio Morricone et de bien d’autres compositeurs célèbres pour leurs bandes originales pour le grand et le petit écran sont attendus.

Le CSO vous promet une soirée riche en diversité musicale, où les mondes du cinéma et de la musique classique se rencontrent dans une symbiose parfaite sous la direction du chef d’orchestre Hafedh Makni et le chef de chœur Mourad Gaâloul.

Les billets pour le Concert Musique de films sont disponibles aux prix de 35, 30 et 25 dt et en vente au théâtre municipal de Tunis, au Boulevard des arts à Mutuelleville et en ligne sur sur teskerti.tn.

Tekiano avec CSO