L’ouvrage ‘La Table du Nord’ du cheffe Malek Labidi, Itinéraire gourmand à travers le nord de la Tunisie est paru chez Nirvana. Ce livre culinaire proposé par la cheffe de cuisine tunisienne Malek Labidi a été présenté à la Librairie Fahrenheit 451 à Carthage Dermech et bénéficie du soutien de la Fondation BIAT pour la jeunesse.

Ce livre raconte la Tunisie du Nord, sa nourriture, ses produits, sa terre et surtout son peuple. Nous avons sillonné le Nord du pays pour rencontrer les gens, partager leur nourriture et vivre avec eux. Ils ont eu l’immense générosité de partager avec nous leurs recettes, de nous faire découvrir leurs produits et de nous faire visiter leurs villes et villages, lit-on dans la présentation de l’ouvrage.

Ce livre contient plus de 100 recettes, un éclairage sur 24 produits du terroir et une mise en lumière de sept savoir-faire spécifiques. Il est le premier tome d’une collection qui couvrira toutes les régions de la Tunisie.

La Table du Nord est un projet de la Fondation BIAT et s’inscrit dans le cadre de ses initiatives en faveur de la valorisation et la transmission du patrimoine immatériel tunisien.

C’est le premier opus d’une série de livres “La Tunisie à Table” visant à répertorier l’héritage culinaire tunisien. La Tunisie à Table est une invitation à découvrir l’intimité des tables des 24 gouvernorats tunisiens. Un recueil de recettes, de produits et de savoir-faire transmis à l’oral de générations en générations.

Tekiano