Voitures populaires en Tunisie : La STA a décidé de se réinscrire au programme

La Société Tunisienne d’Automobiles, STA, représentant officiel de la marque automobile chinoise Chery en Tunisie, a décidé de se réinscrire au programme de la voiture populaire à travers le nouveau modèle Tiggo 1X : le premier SUV populaire en Tunisie.

Le nouveau Chery Tiggo 1X populaire est actuellement disponible sur inscription à STA et répond parfaitement aux conditions techniques instaurées par le ministère de tutelle avec une garantie constructeur de 3 ans ou 100.000 Km.

Chery Tiggo 1X : Disponibilités et prix.

Le Chery Tiggo 1X sera disponible sur le marché tunisien à partir du mois de mars 2024. Les inscriptions seront rouvertes à partir du lundi 29 janvier 2024 de 8h30 à 11h45 et de 14h00 à 16h45, les clients sont invités à s’inscrire au showroom STA (Zone industrielle Borj Ghorbel, Ben Arous) et toutes ses agences agréées à Nabeul, Sousse, Sfax, Gabès et Jerba.

Les personnes déjà inscrites avant le 29 janvier 2024 sont invitées à visiter nos showrooms, dans les plus brefs délais, munis de leurs reçus et leurs dossiers complets pour dépôt auprès du Ministère de Commerce.

Le prix du Tiggo 1X, dans le cadre du programme de la voiture populaire, sera fixé ultérieurement par le Ministère de Commerce de Tunisie et sera annoncé dans les délais.

Pour plus d’informations sur les documents nécessaires, veuillez visiter notre site officiel sur le lien suivant : www.chery-tunisie.tn/inscription-voiture-populaire/

Chery Tiggo 1X : le premier SUV populaire en Tunisie !

Après la réussite incontestable de la QQ, l’ancienne mini-citadine populaire de Chery, la Société Tunisienne d’Automobiles revient cette année avec une exclusivité : le premier SUV populaire en Tunisie.

Le Chery Tiggo 1X est un SUV citadin élégant et spacieux marqué par ses lignes fluides et modernes. Le SUV est doté d’une panoplie d’équipements pour répondre au mieux aux besoins de tous les Tunisiens souhaitant acquérir une voiture populaire qui soit à la hauteur de leurs exigences et qui satisfait leurs attentes.

Chery Tiggo 1X : Un SUV économique et sécurisé !

Avec son moteur de cylindrée 1.0 L turbocompressé qui développe 70 ch, le Tiggo 1X promet une faible consommation mixte de carburant. Et pour plus de sécurité, le SUV sera proposé avec les systèmes ABS, EBD, EBA et ESP Bosch de dernière génération ainsi que les airbags, la fixation ISOFIX et le radar de recul.

Chery Tiggo 1X : Un SUV spacieux et technologique !

Outre les équipements de sécurité, le Tiggo 1X propose également un espace intérieur accueillant et généreux, un volume de coffre de 420 litres et des équipements que nous ne sommes pas habitués à trouver dans une voiture populaire, notamment les jantes en aluminium 16’’, les barres de toit en aluminium, l’écran tactile HD 9’’ avec l’Apple CarPlay et l’Android Mirrorlink, l’accoudoir avant avec zone de rangement, les systèmes d’assistance au démarrage en côte HAC et d’assistance en descente HDC et le régulateur de vitesse avec rappel de limite.