L’Hôpital Universitaire Fattouma Bourguiba à Monastir a réalisé une nouvelle intervention médicale avec succès en coordination avec le service d’hématologie clinique et le laboratoire de science et transfusion sanguine du même hôpital.

Il s’agit d’une autogreffe de moelle osseuse chez un patient âgé de 49 ans, réalisée au service de greffe de moelle osseuse du Centre de maternité et de néonatologie, annonce le ministère de la santé dans un communiqué.

Cette intervention chirurgicale précise et réussie est la première du genre à être effectuée au Centre de maternité et de néonatologie de l’Hôpital Universitaire Fattouma Bourguiba à Monastir.

« Son succès est le fruit des efforts déployés pour promouvoir la transplantation d’organes en Tunisie et il témoigne du haut niveau du corps médical et paramédical tunisien », souligne le communiqué faisant remarquer que l’intervention a eu lieu le 15 janvier dernier, et le patient a pu quitter, hier lundi, l’hôpital dans un état stable.

Le ministère de la santé annonce un deuxième succès médical au sein du même hôpital. En effet, une équipe médicale du service de neurochirurgie a réussi, le vendredi 26 janvier dernier, à extraire une tumeur cérébrale dans une zone responsable du mouvement de la main et de la jambe droite, en utilisant une nouvelle technique d’anesthésie (Chirurgie éveillée) sur une jeune fille de 17 ans.

Réalisée en collaboration avec une équipe de santé spécialisée du secteur privé, cette opération a eu lieu sans complications et sans recours à la réanimation. La patiente devra quitter l’hôpital aujourd’hui mardi