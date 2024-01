Match Maroc vs Afrique du Sud en direct : où regarder le match des huitièmes de finale de la CAN 2023+1

Le Match Maroc vs Afrique du Sud se joue mardi 30 janvier 2024 pour le compte des huitièmes de finale de la CAN 2023+1. Cette rencontre captivante des derniers matchs de la CAN 2023+1 en côte d’Ivoire est prévue pour 21h.

Les Lions de l’Atlas ont prouvé leur excellence en se hissant jusqu’aux demi-finales de la Coupe du Monde au Qatar et se positionnant incontestablement parmi les meilleures équipes du continent africain. Ils affrontent les Bafana Bafana d’Afrique du Sud pour garantir leur place en quart de finale..

Vous pouvez regarder le match Maroc vs Afrique du Sud en direct live sur les chaines beIN Sports ar Max 1, 2, beIN Sports fr 1, Sport Digital et Sport TV 2.