Un premier implant cérébral réalisé avec succès par Neuralink, la start-up d’Elon Musk

Un premier implant cérébral de la taille d’une pièce de monnaie a été réalisé avec succès sur un patient humain par la start-up Neuralink, a révélé son cofondateur Elon Musk, lundi 29 janvier 2024 dans un tweet sur la plateforme X.

Elon Musk a affirmé que les premiers résultats, suite à la mise en place de cet implant sur un humain surnomé ‘Telepathy’ démontraient une activité neuronale prometteuse.

Cependant, il est important de noter que Neuralink n’est pas la première entreprise à accomplir cette prouesse. L’entreprise avait obtenu en mai le feu vert de l’Agence américaine de régulation des médicaments et appareils médicaux, la FDA pour effectuer cette opération délicate.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Initial results show promising neuron spike detection.

— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024