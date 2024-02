Coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire : Programme des quarts de finale de la CAN 2023+1

La CAN 2023+1 , coupe d’Afrique des nations Côte d’Ivoire ne compte plus aucune équipe arabe ou nord-africaine en lice pour remporter le trophée après l’élimination de l’Egypte, la Mauritanie et le Maroc.

Programme des quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), qui se poursuit en Côte d’Ivoire jusqu’au 11 février 2024:

Vendredi 02 février

Nigeria – Angola (Stade Félix-Houphouët-Boigny à Abidjan) à 18h0

RD Congo – Guinée (Stade Alassane-Ouattara à Abidjan) à 21h00

Samedi 03 février

Mali – Côte d’Ivoire (Stade de la Paix à Bouaké) à 18h00

Cap Vert – Afrique du Sud (Stade Charles Konan Banny à Yamoussoukro) à 21h00