Des artistes Tunisiens et Autrichiens proposent le concert des continents EUROPAFRICA à Hammamet. Seront ressemblés autour de ce concert prometteur 25 artistes tunisiens et autrichiens samedi 3 février 2024 à 19h à l’hôtel HASDRUBAL Yasmine Hammamet.

Ce concert des continents EUROPAFRICA, organisé avec le soutien de l’Institut Français de Tunisie (IFT), l’ambassade de France et l’ambassade d’Autriche en Tunisie, s’inscrit dans le cadre de la convention culturelle internationale unissant la Fondation Hasdrubal, dédiée aux Arts et à la Culture, l’Université Autrichienne de Musique et des Arts du Spectacle de Vienne, MDW, et le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Ce partenariat en faveur des étudiants Autrichiens, Français et Tunisiens repose sur deux axes prioritaires : la formation et les échanges culturels entre l’Autriche, la France et la Tunisie, indique l’IFT.

Un accord de partenariat qui s’étale sur trois ans renouvelables a été conclu, en mai 2023 à Hammamet, entre la Fondation internationale Hasdrubal et l’Académie de musique et des arts du spectacle de Vienne, en Autriche. Ce partenariat dans le secteur de la musique classique occidentale et arabe ou encore tunisienne ce constitue un pont de communication et d’échange culturel entre les étudiants tunisiens et européens.

Des créations musicales mixtes, occidentales et orientales, aussi bien que des spécialités assez variées comme la direction d’orchestre sont au centre de ce dialogue interculturel entre la Tunisie et ses partenaires européens.

La Fondation internationale Hasdrubal est dédiée aux Arts, à la Culture et à la production d’artistes de renommée internationale. Elle œuvre depuis 2017 à promouvoir l’hôtellerie à travers des spectacles organisés dans l’hôtel portant le même nom qui abrite une riche collection de 2000 œuvres de grands artistes plasticiens tunisiens et arabes.

Pour assister à ce concert des continents proposé à titre gracieux, il suffit d’appeler le numéro de téléphone disponible sur l’affiche de l’événement.