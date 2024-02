Foire du Livre de la Ville de Tunis : 12e édition du 2 au 24 février 2024 à l’Avenue

La Foire du livre de la ville de Tunis se tient pour sa 12ème édition du 2 au 24 février 2024 sur l’Avenue Habib Bourguiba, au Centre ville de Tunis. Deux tentes seront installées sur l’avenue Bourguiba et des ouvrage de plus de 80 éditeurs tunisiens et étrangers seront présentés.

La première tente sera consacrée à l’exposition des livres et la seconde abritera les rencontres littéraires et intellectuelles et les séances dédicaces. Des ateliers artistiques et éducatifs dédiés aux enfants et aux jeunes ainsi que des spectacles de rue sont prévus.

Le livre palestinien et la cause palestinienne seront au cœur de cette édition 2024 placée sous le slogan “Existence et résistance”, indique le ministère des affaires culturelles.