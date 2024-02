Mourad Benhammou & His Soulful Drums dans un concert de jazz exceptionnel à l’IFT

Le batteur Mourad Benhammou & His Soulful Drums se produisent dans le cadre d’un concert de musique jazz exceptionnel à l’auditorium de l’Institut français de Tunisie (IFT), le Jeudi 8 février 2024 à 20h00.

Les spectateurs assisteront à un concert jazz de très haut niveau, informe le label musical tunisien Jazzit Records, et auront le privilège de participer à l’enregistrement Live de ce spectacle musical rehaussé par les interactions du public.

Cette nouvelle production du label Jazzit Records soutenue par l’IFT sera accompagné d’une Masterclass à l’Institut Supérieur de Musique de Tunis le Mercredi 7 février 2024, autour de plusieurs instruments, notamment le vibraphone, le saxophone, l’orgue Hammond, et la batterie. Une Jam Session est organisée le même jour dans la soirée au club Le Molo à Gammarth.

L’initiative de notre label, soutenue par l’IFT, permet de renforcer notre internationalisation, de dynamiser la scène locale et de promouvoir des instruments qui ne sont pas suffisamment connus en Tunisie tels que le vibraphone et l’orgue Hammond; a précisé Malek Lakhoua, fondateur du label Jazzit.

Mourad Benhammou a plus de 60 albums à son actif en tant que leader et sideman et anime de nombreuses masterclass en France et dans d’autre pays en créant plusieurs rencontres avec des jeunes musiciens. L’artiste est présenté comme un véritable griot africain qui transmet sa passion pour le jazz et son savoir musical et batteristique aux futures générations. Cet événement est une initiative audacieuse et pionnière dans le paysage musical en Tunisie et en Afrique du Nord et je suis très heureux de produire mon 1er disque des Soulful Drums sur le label Jazzit Records, a déclaré Mourad Benhammou.

Le nouveau projet musical de Mourad Benhammou, intitulé «Soulful Drums », et qui sera enregistré durant le concert, présentera des compositions des Mc Cann, Harold Ousleyet de Georges Benson.

Il s’agit d’un projet démarré depuis plus de quatre années avec des tournées dans plusieurs festivals prestigieux comme Jazz à Colmar, et « Jazz sous les Vignes » à Visan, ainsi que dans les clubs de jazz parisiens.

Il nous révèle une couleur sonore originale et inspirante entre l’orgue de César Pastre et le vibraphone de Nicholas Thomas soutenus par la guitare de Yoan Fernandez, le saxophone de Davis Sausay et le leader Mourad Benhammou à la batterie.

Le label Jazzit Records a pour mission d’assurer la direction artistique des créations musicales, de coproduire leurs enregistrements, et de les diffuser en Tunisie et à l’international notamment à travers un partenariat avec le label historique belge « Igloo Records » signé lors de la journée internationale du Jazz le 30 avril 2023. Les artistes Moncef Genoud, pianiste compositeur tuniso-suisse et Kyle Schafer musicien américain d’origine californienne font déjà partie du catalogue du label Jazzit Records. Après ses collaborations avec les labels Black and Blue et Fresh Sound, l’artiste Mourad Benhammou figure désormais dans le catalogue du label tunisien Jazzit Records.