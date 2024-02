Ooredoo Tunisie célèbre la Saint-Valentin avec deux voitures Bako à gagner. Du 1er au 14 février 2024, tous les abonnés Ooredoo ayant effectué l’achat d’un forfait internet seront automatiquement éligibles à un tirage au sort exceptionnel, qui se déroulera le 15 février 2024. Quatre heureux gagnants auront la chance de remporter des prix sensationnels.

Deux Voitures Bako Bee à gagner. Symboles de sophistication et de responsabilité environnementale, les Bee Bako se distinguent par leur conception novatrice et leur engagement envers une conduite écologique et moderne.

Cette saint valentin, est une nouvelle occasion pour Ooredoo de démontrer tout son engagement envers ses clients qui va bien au-delà de la simple connexion. C’est une histoire d’amour incommensurable qui se tisse chaque jour, inspirée par le désir de créer des expériences exceptionnelles et significatives, c’est pour cela qu’en plus des deux voitures Bako Bee à gagner, Ooredoo, va faire gagner deux personnes la somme totale de 10.0000 dt cash, 5.000 dt cash chacune.

“Nous sommes ravis d’annoncer une collaboration stratégique avec Ooredoo Tunisie en cette occasion exceptionnelle de la Saint-Valentin. Bako Cars est fier de présenter des véhicules durables, respectueux de l’environnement et exceptionnellement fiables, arborant des designs sophistiqués qui comblent les goûts variés. Nous adressons nos meilleurs vœux à tous les participants !” a déclaré M. Boubaker Siala, fondateur de Bako Motors.

Même les abonnés n’ayant pas acheté de forfait internet auront l’opportunité de participer en se rendant dans les boutiques Ooredoo, où ils pourront remplir un bulletin de participation pour le tirage au sort.

Chaque appel, chaque message, et chaque connexion établissent un lien indéfectible entre Ooredoo et ses précieux clients en tenant à répondre à tous leurs besoins, et à les accompagner dans chaque occasion importante de leur vie.