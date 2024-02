un robot vivant bipède qui marche et pivote grâce à du tissu musculaire lancé à Tokyo

Un robot vivant bipède, de petite taille, a été mis au point par des scientifiques japonais. Ce robot utilise des muscles vivants élaborés à partir de cellules de rats pour effectuer des mouvements de marche.

Bien qu’il ne soit pas prêt pour un courir un marathon, cette réalisation représente une avancée majeure vers le développement de robots biohybrides plus sophistiqués qui marchent comme des humains.

L’université de Tokyo a émis un communiqué dans ce sens pour expliquer que des chercheurs de son établissement ont créé un robot biohybride à deux jambes, combinant un squelette artificiel avec des muscles biologiques, capable de marcher et de pivoter sous l’eau.

Pour l’instant, le robot ne fonctionne que sous l’eau car le muscle utilisé sèche à l’air libre. Equipé d’une bouée en mousse et de « jambes lestées » qui l’aident à se tenir droit sous l’eau, son « squelette » est principalement fait de caoutchouc de silicone. Il peut se plier et se déformer « pour s’adapter aux mouvements musculaires ». Les chercheurs ont fixé des bandes de tissus musculaires squelettiques cultivées en laboratoire à chaque « jambe ».

Shoji Takeuchi de l’université de Tokyo explique que l’équipe devra intégrer un système d’alimentation en nutriments pour « nourrir » les tissus vivants et les structures de l’appareil qui permettent au robot de fonctionner dans l’air.

Takeuchi a déclaré : « Nos découvertes offrent des perspectives précieuses pour le développement de robots souples et flexibles alimentés par des tissus musculaires et ont le potentiel de contribuer à une compréhension plus approfondie des mécanismes de locomotion biologique, nous permettant ainsi de mieux imiter les subtilités de la marche humaine dans les robots. »

I.D.