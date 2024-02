Festival Jean Rouch Hors-les-murs à Tunis pour la première fois du 22 au 25 février 2024

Le Festival Jean Rouch Hors-les-murs se déroule à Tunis pour la première fois du 22 au 25 février 2024. Cette première édition Hors-les-murs en Tunisie est proposée par l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), la Cinémathèque tunisienne et l’Association Sentiers avec l’appui du Comité du film ethnographique du Festival Jean Rouch.

Ce Festival constitue, non seulement, un rendez-vous entre cinéastes et chercheur.es en sciences sociales, mais aussi une opportunité d’échange avec les publics divers, explique-t-on dans le communiqué du festival.

Les cinéphiles pourront découvrir sept projections de films suivies de débats en présence de leur auteur-trices, qui seront accompagné.e.s de scientifiques et de spécialistes en cinéma documentaire. La plupart des films choisis ont été primés lors des éditions précédentes du festival Jean Rouch.

La sélection des films s’est basée sur la mise en relief du lien entre le festival Jean Rouch et le cinéma maghrébin et africain. Elle met les lumières sur des sujets liés à la migration, à l’égalité hommes-femmes et à l’environnement.

Cette édition Hors-les-murs Tunis 2024 proposera également des ateliers d’analyse filmique et d’initiation à l’écriture documentaire et ethnographique, destinés à des étudiants pré-sélectionnés et une Masterclass ouverte au public est également programmée, le samedi 24 février 2024 à 15h00, en présence d’Ivan Boccara, réalisateur du film Pastorales électriques, dont la projection est planifiée le même jour à 13h30.

Le Festival international Jean Rouch est l’une des plus importantes manifestations européennes de cinéma documentaire lié aux sciences humaines et sociales. Fondé en 1982 par le Cinéaste et Ethnologue Jean Rouch (1917-2004), il présente au mois de mai de chaque année à Paris, plus de 70 films documentaires programmés en sélection officielle ou en séances thématiques. Il se poursuit à travers des éditions hors-les-murs, tout au long de l’année en France et ailleurs.

