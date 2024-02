Le réalisateur tunisien Bilel Bali sort son nouveau film “Le monde est petit” ou Brakaj. Ce court-métrage de fiction d’une durée de 21 minutes, une production Digital Iris et Audimage avec le soutien de la CNCI, sera présenté en avant-première au Cinémadart.

Le court métrage “Le monde est petit” rassemble en tête d’affiche les acteurs Slah Msadek, Abdelmonem Chouayet, Fatma Sfar, Najoua Zouhair, Slim Bouchiha, Arbi ben Sayel, Yasmin Ajengui…

Synopsis du film le monde est petit ou brakaj :On dit que l’argent ne fait pas le bonheur, mais il soulage. Sages ou confus, nos personnages recherchent l’argent pour diverses raisons et en utilisant différentes méthodes.

Un soir, différentes personnes (qui ne se connaissent pas) vont se retrouver dans un

restaurant-bar. Chacune d’entre elles a une raison particulière qui la ramène à cet endroit,

mais elles se réunissent toutes dans une cause commune. Un braquage inattendu créera une pause à tous les prétextes et les intérêts.

Bilel Bali est un réalisateur tunisien et monteur vidéo né en 1982 à Sfax. Il a obtenu un Master en sciences et technologies du design et est actuellement assistant universitaire à l’École Supérieure des Sciences et Technologies de Design.

Son premier documentaire, “1, 2, 3, …, 5, 6, 7, …” (juin 2012), a participé aux JCC et remporté plusieurs prix nationaux et internationaux. Son premier film de fiction, “Action Figuration !” (novembre 2014), a également été primé dans divers festivals. Il a dirigé des productions télévisuelles. Son deuxième court métrage de fiction, “SKALA” (octobre 2021).

“Le monde est petit” est son quatrième film et troisième court métrage de fiction. Il a figuré dans la compétition officielle catégorie court-métrages des JCC 2023 qui n’a finalement pas eu lieu.

S.B.