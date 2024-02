Samsung Electronics reçoit les certifications ISO 27001 et 27701 pour les systèmes cloud VXT, MagicINFO et LYNK. En effet, Samsung Electronics, numéro un mondial des fournisseurs d’affichage numérique depuis 14 années consécutives, a annoncé avoir obtenu les certifications ISO/IEC 27001:2022 et ISO/IEC 27701:2019 de la British Standards Institution (BSI) pour ses systèmes de gestion de contenu d’affichage numérique (CMS).

Les trois systèmes récompensés par ces certifications sont la plateforme Samsung Visual eXperience Transformation (VXT), MagicINFO™ et LYNK Cloud™.

ISO/IEC 27001:2022 est la principale norme pour les systèmes de gestion de la sécurité de l’information (ISMS), qui définit les différentes exigences auxquelles un ISMS doit répondre. En tant qu’extension de la norme 27001, la norme ISO/IEC 27701:2019 spécifie les exigences et fournit des lignes directrices pour l’établissement, la maintenance et l’amélioration d’un système de gestion des informations confidentielles (PIMS) dans le contexte d’une organisation.

« La protection des données et des opérations des clients est devenue une exigence fondamentale du secteur », a déclaré Alex Lee, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. « L’obtention de ces certifications témoigne de nos efforts continus pour garantir que nos solutions d’affichage numérique constituent des plates-formes hautement fiables et dignes de confiance pour les clients.

En obtenant ces certifications, les CMS numériques de Samsung ont démontré une fois de plus leur adhésion aux normes les plus élevées en matière de sécurité des informations. Les certifications mondialement reconnues soulignent l’importance d’une gestion sécurisée des données de l’entreprise et des clients, en se concentrant sur des principes tels que l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données, tout en réaffirmant l’engagement de Samsung à respecter ces normes de manière cohérente dans tous les domaines des opérations d’affichage numérique.

« À une époque où la sécurité des données est primordiale, les certifications standardisées offrent aux entreprises l’assurance et la tranquillité d’esprit dont elles ont besoin lorsqu’elles gèrent des informations sensibles », a déclaré Dénelise L’Ecluse, directrice générale de l’assurance pour l’Europe continentale chez BSI. « Les certifications ISO/IEC 27001 :2022 et ISO/IEC 27701 :2019 accordées aux systèmes Samsung VXT, MagicINFO™ et LYNK Cloud™ illustrent le haut niveau de sécurité et de confiance que ces plateformes offrent aux clients B2B.

Pour les écrans de signalisation et d’hôtellerie de Samsung, l’intégration avec Samsung VXT, MagicINFO™ et LYNK Cloud™ garantit qu’ils sont certifiés à l’échelle mondiale pour une sécurité améliorée des données et permet des opérations utilisateur quotidiennes plus sûres.

Ces solutions améliorent la fiabilité et la compétitivité des offres de signalisation de Samsung dans trois domaines différents :

– Samsung VXT : un CMS cloud natif combinant la gestion de contenu et d’affichage à distance sur une seule plateforme sécurisée. Conçue dans un souci de facilité d’utilisation, la solution tout-en-un permet aux entreprises de créer et de gérer facilement leurs écrans numériques. Il rationalise les opérations avec configuration et récupération rapides, tout en offrant un déploiement facile, des économies de coûts et un temps d’arrêt minimal en cas de panne. Sa fonctionnalité VXT Canvas simplifie la création de contenu, la rendant plus intuitive et conviviale.

– MagicINFO ™ : Un CMS d’affichage numérique pour la création, le déploiement et la gestion de contenu. Ses principales fonctionnalités comprennent la surveillance en temps réel, l’analyse du Big Data et des paramètres de sécurité robustes, y compris la conformité à la norme ISO. Ces fonctionnalités le rendent parfaitement adapté à la distribution de contenu, offrant une sécurité de niveau entreprise et une gestion efficace.

– LYNK Cloud ™ : Conçue pour le secteur hôtelier, cette solution facilite une gestion efficace du contenu et des appareils pour tous les écrans hôteliers. LYNK Cloud™ aide à surveiller et à gérer à distance l’utilisation des appareils dans les chambres, améliorant ainsi l’hospitalité en termes d’efficacité opérationnelle et d’expérience client globale.

Pour plus d’informations sur les plates-formes CMS de Samsung, notamment Samsung VXT, MagicINFO™ et LYNK Cloud™, visitez www.samsung.com .