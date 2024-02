SHARK CAMP à Djerba : WWF Afrique du nord lance un appel à participation

Un SHARK CAMP à Djerba est prévu du 4 au 9 Mars 2024 annonce WWF Afrique du Nord, un événement qui sera suivi par une campagne de communication sur la conservation des requins et des raies en Tunisie et ceci dans le cadre du projet Rétablissement des requins et des raies dans le Golfe de Gabès.

Ce Camp représente une opportunité unique pour les étudiants, les experts, les administrateurs, les pêcheurs et les organisations de devenir des acteurs engagés dans la conservation des requins et des raies dans le Golfe de Gabès, précise le WWF qui lance un appel à participation.

Le programme du Shark Camp comprendra des ateliers interactifs, des présentations par des experts renommés, des sorties sur le terrain et des discussions approfondies sur les défis et les solutions liés à la conservation des requins et des raies, explique WWF.

Les étudiants, experts, organisations de la société civile intéressés par par la participation à cet évènement et répondant à certains critères, sont priés de remplir le formulaire en ligne suivant : Appel à manifestation d’intérêt pour participer à un évènement ”Shark Camp’.

Les participants doivent avoir un intérêt particulier pour les espèces vulnérables comme les Requins et Rays et s’engager pour présenter des propositions de sauvegarde.

Tekiano