Apple Vision Pro lancé aux USA : Quand un épisode des Simpson avec des casques VR prédit l’avenir (vidéo)

Apple Vision Pro est lancé aux USA. Le dernier casque de réalité virtuelle de la firme de la pomme est commercialisé à partir du vendredi 3 février 2024. Depuis, des vidéos insolites d’utilisateurs de l’Apple Vision Pro sont partagées sur le net.

Proposé à un prix conséquent de 3500 dollars, on a quand même pu voir Apple Vision Pro portés par des passants dans la rue, les moyens de transports en commun et même au volant. Les utilisateurs ont été filmés dans des vidéos insolites les montrant manipuler un clavier et bougeant la tête pour lire des données invisibles, des actions qui ne sont pas sans danger dans l’espace public…

Encore plus insolite, les internautes ont déniché une vidéo de la série américaine ‘Simpson’ prédisant l’utilisation généralisée de ce casque futuriste. Sauf que l’épisode 2 de la saison 28 des Simpson portant sur les casque VR est diffusé en 2016, soit presque 8 ans avant la sortie effective du casque d’Apple…Vidéo :

Did the Simpsons really do it again, predicting something like the Apple Vision Pro? pic.twitter.com/Kr1hMeblJP

— Historic Vids (@historyinmemes) February 6, 2024