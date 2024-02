Hatem Karoui présente son one-man-show ‘Boomerang’ à l’espace El Teatro sis el Mechtel-Tunis les 15, 16 et 17 février prochain. De retour du Canada après 6 mois passée à découvrir cette société, et le mode de vie outre-mer, l’acteur et humoriste tunisien désire partager cet expérience migratoire avec le public.

A travers son spectacle ‘Boomerang’ plusieurs questions sur le “blues” vécu par la société tunisienne, ou du moins une grande partie de celle-ci sont posée. Cette société infiltrée ces dernières années par le virus de la “migration sans conditions”.

Le One-man-show se veut un récit satirique de notre situation et de notre perception de nous-mêmes, ainsi que de nos rêves étouffés, que l’objectif de l’émigration vers le Canada ou d’autres destinations ravive.

Dix “personnages” présentés et incarnés par Hatem Kouroui souffrant presque tous du même état se succèdent sur scène, mais chaque personnalité a son histoire, ses complexités, sa vision de la vie et ses réactions face à ce qui se passe autour d’elle.

Le spectacle ne contient pas de blagues et ne cherche pas tant à faire rire le spectateur qu’à susciter sa compréhension et le faire réfléchir…

Les billets du one-man-show ‘Boomerang’ , écrit et interprété par Hatem Karoui et réalisé par Foued Litaiem sont en vente en ligne sur le site elteatrotunis.com .

Tekiano