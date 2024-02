Bon Voyage by LG Labs , DukeBox, DUOBO, etc.. : LG dévoile un éventail de solutions de pointe 

Bon Voyage by LG Labs, DukeBox, DUOBO.. LG dévoile un éventail de solutions de pointe qui mettent en valeur son essence créative. En effet, la dernière gamme de produits innovants et pionniers de LG a été exposée au CES 2024, le plus grand salon mondial de l’électronique grand public et des technologies de l’information.

LG a consacré un espace d’exposition spécial à LG Labs, sa plateforme de marketing axée sur la fourniture de produits et services expérimentaux mais innovants. Cette année, la taille de la zone LG Labs a plus que doublé par rapport au CES 2023, visant à présenter des idées créatives adaptées à différents styles de vie, offrant des expériences clients diversifiées.

L’un des temps forts de l’exposition a été le dévoilement de la DukeBox par LG Labs, un produit audio innovant qui combine de manière transparente le charme de l’audio à tube à vide avec la technologie de pointe des panneaux OLED transparents. Il vise à offrir une nouvelle expérience musicale en combinant des sensibilités anciennes avec une technologie de pointe, cherchant à réinventer la profondeur de l’expérience audio et vidéo avec un juke-box modernisé.

Avec des haut-parleurs frontaux en bas et un haut-parleur à 360 degrés en haut, il offre une expérience audio immersive qui entoure l’auditeur. La transparence de l’écran OLED peut être ajustée, créant un effet visuel captivant qui rappelle un système audio à tube à vide enfermé dans une boîte en verre transparente. En outre, la DukeBox est polyvalente et peut être utilisée pour profiter de contenus de haute qualité, tels que des films, ou même pour créer une ambiance de cheminée confortable où le tube à vide est visible au milieu des flammes vacillantes.

LG a dévoilé également une version améliorée de son Bon Voyage by LG Labs, un espace de vie personnalisé conçu pour prolonger la qualité de vie à la maison dans la nature. Basé sur les commentaires des clients, le Bon Voyage a été redessiné aux dimensions d’une caravane de camping, optimisant l’utilisation de l’espace et la mobilité.

Avec des dimensions de 2 mètres de large, 3,8 mètres de profondeur et 2,2 mètres de haut, il peut être équipé de divers meubles et appareils, notamment d’un lit, d’un réfrigérateur, d’une cuisinière électrique, d’un purificateur d’eau, d’un styler et de produits d’entretien pour les chaussures. Sa polyvalence permet d’en profiter confortablement n’importe où, avec la possibilité de le garer facilement à l’intérieur et de le connecter à une voiture.

Un autre produit passionnant qui a été présenté est la DUOBO de LG Labs, une machine à café à capsules qui extrait simultanément deux capsules de café différentes. Inspirée par l’exploration spatiale, la DUOBO a été lancée par une campagne de crowdfunding aux États-Unis. L’espace d’exposition a présenté un grand modèle de la DUOBO ainsi que le personnage de l’animal de l’espace CUBO, créant ainsi une atmosphère invitante pour les clients du monde entier.

En outre, LG a exposé d’autres produits, tels que LG CineBeam Qube, LG gram Fold, LG XBOOM, LG StanbyME Go, LG tiiun mini et brid.zzz by LG Labs, tous nés de l’approche intrépide de LG qui consiste à relever des défis audacieux.

Kim Hyo-eun, Vice-président et responsable de la division de gestion de la marque chez LG, a exprimé l’engagement de l’entreprise à fournir aux clients mondiaux une expérience de première main des produits et services innovants qui incarnent l’« ADN pionnier » de LG Electronics.

Pour suivre toutes les annonces passionnantes de LG au CES 2024, visitez www.lg.com/ces2024 et LG Global YouTube channel.