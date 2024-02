Les matchs des demi-finales de la CAN 2023+1 se déroulent mercredi 07 février 2024. Quatre pays dont le hôte de la compétition se disputent une place en finale. Se confronteront la Côte d’Ivoire de Simon Adingra et la République démocratique du Congo de Cédric Bakambu et le Nigeria d’Ademola Lookman et l’Afrique du Sud de Ronwen Williams.

Le premier match demi-finale de la CAN 2023 opposera Nigeria vs Afrique du Sud, à 17h00 (GMT). Le deuxième match de la demi-finale de la CAN 2023+1 opposera Côte d’Ivoire vs RD Congo à 20h (GMT).

Vous pouvez regarder le match Nigeria vs Afrique du Sud sur les chaines beIN Sports ar Max 1, 2, beIN Sports fr 2, Sport TV 2, Sport Digital et Tipik.

Vous pouvez regarder le match Côte d’Ivoire vs RD Congo sur beIN Sports ar Max 1, 2, beIN Sports fr 2, Sport TV 2, Sport Digital et Tipik.

Tekiano