Ghali à Sanremo 2024 : “Casa Mia” et le message engagé qui fait réagir (vidéo)

Le chanteur Ghali participe au Festival Sanremo 2024 avec une chanson portant un message engagé. Le chanteur italien d’origine tunisienne qui a récemment sorti un nouvel album intitulé Pizza Kebab marque sa participation au festival Sanremo, festival de la chanson italienne, et un des festivals de musique les plus anciens et célèbres en Europe.

Il a chanté sur le plateau du Festival Sanremo, dans sa 74ème édition qui se déroule du 6 au 10 février 2024, son nouveau titre intitulé “Casa Mia” (ma maison à moi). Connu pour ses extravagances et son franc parler, le chanteur est apparu avant son entrée en salle vêtu de le keffieh palestinien et accompagné d’un drôle de personnage, un alien bleu et blanc dont les couleurs ne sont pas sans rappeler celles du drapeau israélien.

Le morceau Casa Mia a été diffusé en direct sur la télévision nationale italienne dans la soirée du mercredi 07 février. Un couplet attire particulièrement l’attention: Come fate a dire che qui è tutto normale, per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale? Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane non c’è mai pace, traduit par : Comment pouvez-vous dire que tout est normal ici, tracer une frontière avec des lignes imaginaires, bombarder un hôpital ? Pour une parcelle de terre ou un morceau de pain, il n’y a jamais de paix…

Le message du soutien à la Palestine ne peut pas être plus claire…Le texte de Casa Mia est fort et exprime une position que peu d’artistes abordent en Europe et ailleurs..

Découvrez la vidéo Casa Mia de Ghali candidat au festival Sanremo 2024 :

Après son interprétation, le chanteur a été attaqué par des entités prosionistes qui ont même appelé à son retrait du concours de la chanson italienne. Ghali a répondu sur son compte instagram avec le message suivant :

Je suis venu à Sanremo pour transmettre un message, je n’ai ni le rôle ni l’ambition de résoudre une question internationale. Mais si ma performance amène à réfléchir à l’inacceptable, si ma chanson jette de la lumière sur ce que l’on feint de ne pas voir, alors tant mieux. On ne peut pas aller au-delà. Il est nécessaire de prendre position car le silence ne doit pas être interprété comme un consentement.

A travers son passage au festival Sanremo, Ghali ne cherche pas spécialement à se faire connaitre, puisque le chanteur cumule les succès en Italie et ailleurs depuis des années et sa popularité est évidente surtout auprès de la jeune génération.

D’ailleurs, il a déjà été quelques années auparavant un des Supers invités du Festival Sanremo 2020, alors que les candidats qui participent au concours sont souvent novices et en quête de célébrité. Il dit lors d’une interview à la RAI “je me sens beaucoup plus invité du festival que candidat…”.

La vainqueur du festival Sanremo 2024 sera révélé au cours de soirée du samedi 10 février.

Sara Tanit