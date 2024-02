L’entrepreneur Tunisien Anis Kallel, fondateur de Flouci, remporte le TAKREEM Award for Young Entrepreneur

L’entrepreneur Tunisien Anis Kallel, fondateur de l’application financière Flouci, remporte le prix TAKREEM Award for Young Entrepreneur 2023 à Oman. Anis Kallel est le co-fondateur et directeur technique de Kaoun, une start-up Fintech basée en Tunisie travaillant sur l’eKYC, les paiements et les crédits dans la région.

Kallel a étudié l’informatique et les affaires à l’Université de Rochester. Inspiré par le potentiel de la technologie pour réduire les obstacles à l’accès pour les personnes non-bancarisés, Anis Kallel a lancé Flouci, une application de banque mobile qui permet aux particuliers et aux entreprises de créer un compte bancaire gratuit et un portefeuille mobile via un smartphone, et d’accéder à une gamme de services financiers et gouvernementaux.

Il a travaillé en tant qu’associé chez Seedstars World en 2017, parcourant ainsi l’Afrique subsaharienne pour identifier les start-ups les plus prometteuses au stade précoce. Kallel a collaboré avec des entreprises, des gouvernements et des start-ups pour développer les écosystèmes entrepreneuriaux, partager des success stories et des opportunités, et attirer davantage d’investissements dans la région. En 2019, il est nommé comme l’un des 100 meilleurs leaders de demain lors du Symposium de Saint-Gall en Suisse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anis Kallel (@aniiskallel)

Le prix du meilleur jeune entrepreneur de l’année, le TAKREEM Award for Young Entrepreneur, a été remis à Anis Kallel par la Takreem Foundation, dans le cadre de la 13ème édition de ce prix, le 3 février dernier à Mascate, la capitale d’Oman.

I.D.