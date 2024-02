Météo en Tunisie : temps peu nuageux, mer relativement agitée

La Météo en Tunisie est caractérisée par un temps peu nuageux sur la plupart des régions, jeudi 08 février 2024, la mer sera relativement agitée. Le vent soufflera de secteur ouest relativement fort près des côtes et faible à modéré dans le reste des régions.

La mer sera très agitée à houleuse au nord et peu agitée à localement houleuse dans le reste des côtes. Les températures maximales oscilleront généralement entre 20 et 24°c et seront aux alentours de 18°c sur les hauteurs de l’Ouest.