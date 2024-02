Semi Marathon Ulysse Djerba les 17 et 18 février 2024

Le Semi Marathon Ulysse Djerba se déroulera dans sa 4ème édition les 17 et 18 février 2024, et célèbrera l’inscription du patrimoine de l’île de Djerba sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le nombre des coureurs attendus dépassera de loin les 1200 ayant pris part à l’édition 2023, précisent les organisateurs, notamment, que les inscriptions sur le site web de l’événement Ulysse Djerba vont à un rythme effréné et on recense jusqu’à aujourd’hui plus de 15 nationalités différentes.

La journée du samedi 17 février est sous le signe du “village du marathon” dans la ville de Houmet Souk. Elle sera ponctuée d’une course réservée aux personnes porteuses d’handicaps et de spectacles musicaux.

La journée du dimanche 18 février verra les départs des courses du Semi Marathon Ulysse Djerba qui comprend une course pour tous avec un tracée de 5 km et le semi-marathon de 21 km dont le coup d’envoi sera donné à 9h devant le complexe culturel et touristique de Djerba.

Pour s’inscrire, rendez-vous sur le site ulyssedjerba.run/inscription2024/

