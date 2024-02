L’aéroport Tunis Carthage sera bientôt plus grand avec de meilleures dessertes routières et ferroviaires

L’aéroport Tunis Carthage sera bientôt plus grand et avec de meilleures dessertes routières et ferroviaires. En effet le chef du gouvernement tunisien Ahmed Hachani a organisé une réunion en début de semaine dont le sujet principal fut l’examine du projet d’expansion de l’aéroport international de Tunis Carthage et la construction d’un nouveau terminal aérien.

Un conseil ministériel tunisien retreint a approuvé une proposition visant à réaliser une série de projets, comprenant la construction d’une nouvelle gare aérienne d’une superficie couverte d’environ 80 000 mètres carrés et d’une capacité d’accueil d’environ 8 millions de passagers par an.

Cela permettra d’augmenter la capacité d’accueil de l’aéroport Tunis Carthage à environ 13 millions de passagers par an. De plus, le projet comprend la modification et l’agrandissement du viaduc de l’aéroport la construction d’une nouvelle tour de contrôle.

Par ailleurs, il a été sujet d’envisager la mise en place d’une ligne ferroviaire reliant l’aéroport au centre-ville de Tunis. Le projet d’une deuxième ligne ferroviaire rapide, reliant l’aéroport de Tunis-Carthage à l’aéroport Enfidha-Hammamet a été aussi discuté outre la construction d’une ligne de métro reliant le Lac de Tunis à Bhar Lazreg sis la Marsa, une initiative qui soulagera le trafic routier au niveau de cette région.