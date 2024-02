Le roman Nouba de Youssef Glenza inspiré de la série réalisée par Abdelhamid Bouchnak édité

Le roman Nouba de Youssef Glenza, un livre de 344 pages écrit en langue française et publié aux Editions Arabesques, sera présenté et dédicacé vendredi 16 février 2024 à la Fnac La Marsa. Le roman est une adaptation de la série Nouba du réalisateur Abdelhamid Bouchnak , la série télévisée tunisienne à succès qui a enchanté les téléspectateurs lors de sa diffusion au cours des Ramadan 2019 et Ramadan 2020.

Avec 50 épisodes répartis sur 2 saisons, la série Nouba a suscité un intérêt continu, aboutissant à une première adaptation pour une comédie musicale intitulée “Ocheg Eddeniya“, présentée lors de la 56ème édition du Festival international de Carthage (FIC2022).

Rebaptisée à Carthage, la comédie musicale offre une expérience immersive, transformant l’œuvre télévisée en un spectacle vivant qui marie harmonieusement art théâtral, danse et chant.

Lors de la séance de dédicaces, Youssef Glenza, l’esprit créatif derrière la novélisation de “Nouba”, et Abdelhamid Bouchnak, le visionnaire à l’origine de la série, seront présents pour échanger avec le public sur leur vision unique de cette œuvre.

Cette séance de dédicaces offre une opportunité unique aux fans de la série et du livre de rencontrer les artistes responsables de cette création culturelle singulière.

Résumé du Roman Nouba de Youssef Glenza : Ceux qui souhaitent plonger dans la culture et les mentalités apparentes ou sous-jacents du Tunis séculaire et de ses réminiscences vont trouver dans «Nouba» de quoi se régaler ; car il s’agit d’un tableau mouvant, toujours vivant, du vivre ensemble proverbial d’un petit melting-pot dont se dégage une âme à la fois unie et plurielle, une atmosphère sociale, musicale diverse mais canalisée par des cadres ancestraux.

Les personnages sont si bien dessinés qu’on pourrait les percevoir, les apercevoir, les suivre et deviner sous leurs apparences les non-dits de leurs personnalités, de leurs actions. Ils ne sont pas toujours disposés à respecter les codes mais l’auteur les situe en permanence dans une démarche logique, esthétique et finalement passionnante à suivre.

Le le livre “Nouba” est déjà en vente enligne sur le site de la FNAC Marsa via ce lien :

https://bit.ly/3usLeKu

Tekiano