Salah Mejri , la vedette du basketball tunisien, prend sa retraire : Retour en vidéo sur sa riche carrière

Salah Mejri, la vedette du basketball tunisien, prend sa retraire. L’international tunisien, Salah Mejri, a annoncé qu’il prenait sa retraite à l’âge de 37 ans après une carrière riche en succès et en titres sur le plan local et continental.

Démarrer de nouveaux chapitres nécessite que d’anciens chapitres se terminent. Avec des émotions mêlées, je suis ravi d’annoncer ma retraite du basketball cette saison après 18 années qui m’ont aidé à devenir l’homme que je suis aujourd’hui. a écrit la star Tunisienne sur son compte officiel.

Le basketteur tunisien a fait savoir que sa décision de se retirer du basket-ball remonte à longtemps notamment, après que la NBA l’ait contacté pour être son ambassadeur en Europe. Salah Mejri, a une carrière marquée de nombreux succès, que ce soit avec les clubs pour lesquels il a joué en Tunisie, en Espagne ou aux États-Unis d’Amérique, où il fut le premier joueur de basket-ball tunisien et maghrébin à rejoindre à la NBA.

La carrière de Salah Mejri a démarré quand il a été remarqué par les responsables de l’Etoile Sportive du Sahel à l’âge de 18 ans, avant que son étoile ne commence à émerger avec l’ex-international Adel Tlatli.

Depuis le joueur de basket a bien fait du chemin. Il a remporté le sacre continental avec l’équipe nationale tunisienne en 2011 à Madagascar et a participé à la qualification pour les Jeux olympiques de Londres en 2012. Salah Mejri est passé du géant espagnol Real Madrid aux Dallas Mavericks en NBA, avant de participer au Championnat du monde de 2019 en Chine.

Retour en vidéo sur les grands moments de la carrière professionnelle réussie de Salah Mejri:

Saleh Mejri est né le 15 juin 1986 à Jendouba. Il a joué de 2006 à 2023 pour plusieurs équipes, notamment l’Étoile sportive du Sahel, le Telenat Giannis de Belgique, l’Obradoiro d’Espagne, le Real Madrid, les Dallas Mavericks des États-Unis, les Legends Texas des États-Unis, les Flying Leopards de Chine, les Beijing Royal Fighters de Chine, le Jahraa Club du Koweït, le Beirut Club du Liban et le Kazma Club du Koweït.

Saleh Mejri a plusieurs titres à son actif, tant en club qu’avec l’équipe nationale tunisienne. Il a notamment remporté la Ligue des champions de l’UEFA avec le Real Madrid lors de la saison 2014-2015 et le Championnat d’Afrique avec l’équipe nationale tunisienne lors de l’édition 2011 à Madagascar et 2021 au Rwanda.

En plus de ses performances sportives, il a œuvré pour aider et déceler de jeunes basketteurs en lançant des camps d’entraînement au profit de jeunes basketteurs tunisiens âgés de 12 à 17 ans à Sousse, Nabeul et la Goulette. Ces camps, organisés par Salah Mejri Foundation en partenariat avec la NBA et la Junior NBA en 2016 visaient à découvrir de jeunes talents tunisiens en baskets et les entretenir.

Mes 18 années à aimer ce jeu ont montré que si vous avez un rêve, peu importe à quel point il est grand, d’où vous venez, quel accès ou privilège vous avez, quelle origine ethnique ou religion vous pratiquez… a écrit humblement Salah Mejri, qui marquera à jamais l’histoire du basket-ball tunisien.

