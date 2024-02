iPhone pliable : Vers de nouveaux prototypes révolutionnaires d’Apple ?

Un iPhone pliable ? Apple envisagerait sérieusement de lancer des prototypes pliables de l’iPhone mais aussi de l’iPad, un format populaire chez les concurrents notamment Samsung avec ses galaxy Z flip et galaxy Z fold.

Apple a fait sensation dernièrement avec le lancement du Apple vision Pro, son casque IA, elle compte impressionner encore plus les amateurs de nouveautés en travaillant sur le développement de deux prototypes d’iPhone pliants, présentant un design à clapet inspiré des modèles Samsung Galaxy Z Flip 5, le Google Pixel Fold et Motorola Razr 40, informe le site theinformation.com.

Le média américain a signalé que ce modèle de smartphone est actuellement en phase de prototypage chez Apple. Il n’est pas inclus dans les projets de production à grande échelle de l’entreprise pour les années 2024 et 2025. Donc la sortie probable ne serait pas possible avant 2026, et ceci est aussi conditionné par la disponibilité ou pas des composantes spéciales smartphones pliables qui repondéraient aux normes de la firme de Cupertino.

Les ingénieurs d’Apple rechercheraient l’élément, la fonctionnalité, ou peut-être l’application distinctive qui démarquerait leur iPhone pliable sur le marché. Cette caractéristique unique serait essentielle pour maintenir l’engouement des consommateurs et la position d’Apple en tant que leader parmi les plus grands vendeurs mondiaux de smartphones.

I.D.