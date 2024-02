La Foire internationale du livre de Tunis 2024 changera de dates et de lieu! La Foire internationale du livre de Tunis (FILT) n’aura pas lieu au mois d’avril 2024 au parc des expositions du Kram et sera délocalisée dans un autre site.

L’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) informe “tous les éditeurs, distributeurs, libraires tunisiens et le public de l’impossibilité d’organiser la 38ème édition de la Foire internationale du Livre de Tunis au parc des expositions du Kram”.

Dans un communiqué publié, samedi, sur sa page Facebook, l’ENPFMCA a annoncé que la nouvelle date et le nouveau lieu de la foire du livre seront annoncés ultérieurement.

La 38ème édition du FILT était initialement programmée du 19 au 28 avril 2024 au parc des expositions du Kram. Placé sous l’égide du ministère des Affaires culturelles, ce rendez-vous littéraire annuel d’envergure rassemble, chaque printemps, des éditeurs, libraires, distributeurs et écrivains du monde entier.