Le nouveau film de Dhafer L’Abidine ‘Un nez et trois Yeux” dans les bacs : B.A. & Synopsis

Le nouveau film de Dhafer L’Abidine ‘Un nez et trois Yeux’ est dans les bacs. Le nouveau film dont l’acteur tunisien est le héros principal est réalisé par l’égyptien Amir Ramsis et basé sur le célèbre roman éponyme de l’écrivain égyptien Ihssan Abdel Koudouss sur un scénario de Wael Hamdy.

Le long-métrage de fiction “Un nez et trois yeux” d’une durée de 1H45 met en vedette les stars Dhafer L’abidine, Saba Mubarak en plus des acteurs Salma Abudeif, Sedky Sakhr, Gihan El-Shamashergy, Salwa Mohamed Ali, Nabil Maher et le jeune acteur Selim Mostafa, ainsi qu’Amina Khalil, qui fait une apparition en tant qu’invitée d’honneur.

Synopsis du film “Un nez et trois yeux” (A nose and three eyes) :

Les événements tournent autour du Dr Hashem, un chirurgien plasticien bien connu qui a la quarantaine. Le docteur n’arrive pas à s’engager sérieusement dans une relation amoureuse. Au fil des années, il s’est rapproché de deux femmes sans pour autant aller plus loin.. jusqu’à ce qu’il rencontre Ruba, de vingt-cinq ans sa cadette…

B.A. du film “Un nez et trois yeux” (A nose and three eyes) :

Il est à noter qu’une version du film, adaptation du roman de Ihssan Abdel Koudouss et portant le même titre à été réalisé en 1972 par Hussein Kamal avec les célèbres acteurs Mahmoud Yassin, Magda, Naglaa Fathi, Mervat Amin et Salah Mansour.

Il a été adapté pour la première fois sous forme de série radio à la fin des années soixante, en 1969 précisément et a réunit autour de son casting le grand Omar Sharif, Nadia Lotfi, Samira Ahmed et Aqila Rateb.

Le film Un nez et trois yeux a été présenté en avant première au cinéma le Colisée vendredi 8 février 2024. Il est projeté actuellement dans le réseau de Pathé Tunisie et sera accessible à partir du 14 février dans plusieurs salles de cinéma du pays.

S.B.