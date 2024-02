Concert Hommage à Mozart à Hammamet pour célébrer l’anniversaire de ce génie de la musique

Un concert Hommage à Mozart à Dar Sébastien, Hammamet est prévu pour samedi 17 février 2023 afin de célébrer l’anniversaire de ce génie de la musique classique. Le Goethe-Institut Tunis, en partenariat avec l’Ambassade d’Autriche en Tunisie, et l’association Les Solistes convie les mélomanes à concert de musique classique, en hommage au grand compositeur autrichien Wolfgang Amadeus Mozart.

Les jeunes musiciens de l’association Les Solistes, joueront des reprises de plusieurs compositions emblématiques de Mozart. Des compositions comme Concerto n°3 pour violon, Vedrai Carino de Don Giovanni, Ridente la calma, L’ho perduta, Sonate la mineur, Deh vieni non tardar, Una donna a quindici ann, Come scoglio, Idomeneo: tutte nel cor vi sento, etc. seront interprétés par les jeunes et talentueux musiciens ainsi que par Madame Amina Baklouti.

Le concert Hommage à Mozart se déroule samedi 17 février, à 18h à Dar Sébastien à Hammamet et l’entrée libre et gratuite.