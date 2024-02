Journées Romaines d’El Jem Thysdrus : 7e édition les 27 et 28 avril 2024 au Colisée d’El Jem

Les Journées Romaines d’El Jem Thysdrus se déroulent dans leurs 7ème édition les 27 et 28 avril 2024 au prestigieux Colisée d’El Jem classé Patrimoine mondial par l’Unesco. Ce rendez-vous est devenu, au fil des éditions, une destination prisée par des visiteurs ravis de vivre sur les traces des empereurs, praeco, gladiateurs et artisans, rappelant la grandeur d’une cité qui forme l’un des joyaux du patrimoine tunisien.

L’amphithéâtre romain d’El Jem, érigé vers l’an 238 apr. J.-C, a offert lors des éditions précédentes de ces journées, aux avertis, curieux et passionnés férus d’histoire et de culture antique, venus de toutes les régions tunisiennes, de visiteurs étrangers et de toutes tranches d’âge confondues, un voyage à remonter le temps à travers 1800 ans d’histoire et de mémoire à la découverte de la richesse de la civilisation romaine.

Cette manifestation, placée sous l’égide du ministère des Affaires culturelles et portée par l’association We love El Jem avec le parrainage notamment de l’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC), est un événement attendu par les petits et grands pour assister à différents spectacles donnant à voir des scènes de combats de gladiateurs ou des suppliciés, de tir à l’arc, de défilés militaires, de costumes d’époque, de grandes parades, d’un show de danse romaine, ou encore d’une course de chevaux.

Ces Journées sont également une occasion pour découvrir les traditions et le savoir-faire artisanal des Romains, les secrets des techniques romaines dans plusieurs petits métiers ancestraux : fabrication d’accessoires romains traditionnels (bijoux, couronnes…), mosaïques, gravures sur marbre et sur bois, articles en cuir, etc.

