Maghreb Cybersecurity and Cloud Expo : 3e édition les 20 et 21 février à la cité de la culture

Maghreb Cybersecurity and Cloud Expo, l’événement Phare pour les Professionnels de la Cybersécurité et du Cloud se déroule dans sa troisième édition les 20 et 21 février 2024 à la Cité de la Culture de Tunis.

MCCE est organisé par Express FM et poursuit la tradition d’excellence établie par les précédentes, en offrant une plateforme d’échange et d’innovation pour les professionnels de la cybersécurité et du cloud au Maghreb.

Cette année, le salon s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs du domaine, avec la présence de Dr Majdi Chibani, Chairman et CEO de la Libyan Academy for Telecom and Informatics, qui honorera l’événement de sa keynote. Sa participation souligne l’importance croissante de la collaboration maghrébine dans les technologies numériques.

Avec plus de 50 exposants et 70 intervenants, le MCCE propose un programme diversifié et enrichissant, comprenant plus de 36 séances de workshop, 3 panels de discussion, 8 démonstrations techniques, ainsi que des opportunités de networking. Ces activités sont conçues pour stimuler l’échange de connaissances, partager les meilleures pratiques et explorer les dernières innovations du secteur.

L’événement offre une occasion unique de réseauter avec des professionnels d’autres pays, d’échanger des idées, de partager des expériences et d’établir des contacts précieux dans l’industrie. Le MCCE se positionne ainsi comme une plateforme idéale pour les décideurs, les prestataires, les éditeurs de solutions et les hébergeurs, en quête d’opportunités de croissance et de collaboration.

Express FM, en organisant cet événement, continue d’affirmer son engagement à créer de la valeur pour ses auditeurs et ses partenaires, en alignant ses initiatives sur les besoins et attentes évolutifs du marché de la technologie numérique.

Nous invitons tous les professionnels du secteur à participer à cet événement exceptionnel. Les inscriptions sont désormais ouvertes et nous encourageons les intéressés à réserver leur place pour faire partie de cette expérience unique.

Pour de plus amples informations et pour vous inscrire, veuillez visiter le site web de l’événement, www.mcce.tn #MCCE #Maghreb_cybersecurity_and_ cloud_expo #IT_event.