Météo en Tunisie : des pluies attendues dans les régions de l’extrême Nord-Ouest

La Météo en Tunisie se caractérise par des pluies attendues dans les régions de l’extrême Nord-Ouest, ce mardi 13 février 2024 et des nuages passagers parfois denses dans le reste des régions, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le vent soufflera de secteur Ouest relativement fort à fort près des côtes et sur les hauteurs. Il soufflera d’une façon modérée à relativement forte dans le reste des régions.

Les températures maximales oscilleront généralement entre 14 et 19°c sur le Nord et sur les hauteurs et entre 20 et 25°c dans le reste des régions.