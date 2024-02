Film Bob Marley , One Love dans les salles de cinéma de Tunisie : B.A. & synopsis

Le film Bob Marley , One Love est projeté dans les salles de cinéma de Tunisie à partir du mercredi 14 février 2024. Ce biopic du roi de Reggae, tant attendu, est réalisé par Reinaldo Marcus Green avec l’acteur Kingsley Ben-Adir dans la peau du chanteur Bob Marley et Lashana Lynch qui joue le rôle de sa femme Rita.

Bob Marley, de son vrai nom Robert Nesta Marley, est né en Jamaïque en 1945. L’histoire du long-métrage se situe entre 1976 et 1978, mettant en lumière principalement la création de l’album “Exodus” sorti en 1977.

En 1976, Bob Marley a été victime d’une tentative d’assassinat à son domicile de Kingston et part par la suite à Londres ou il enregistre cet album. Il revient en Jamaïque en 1978, là où il donne le concert One Love Peace Concert au National Stadium…

Le musicien de reggae le plus célèbre au monde est décédé à 36 ans le 11 mai 1981. Il continue à travers sa vie et son œuvre d’inspirer les amateurs de musique à travers le globe.

Synopsis film Bob Marley, One Love : ONE LOVE célèbre la vie et la musique d’une icône qui a inspiré des générations à travers son message d’amour et d’unité. Pour la première fois sur grand écran, découvrez l’histoire puissante de Bob Marley, sa résilience face à l’adversité, le chemin qui l’a amené à sa musique révolutionnaire…

B.A. du film Bob Marley, One Love

Le film Bob Marley, One love est projeté à Pathé Tunis, Pathé Sousse et Pathé Azur City et dans plusieurs salles de cinéma de Tunisie.

Tekiano