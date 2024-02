La Foire Internationale du Livre de Tunis 2024 maintenue, a décidé le président. En effet, le président de la république Kaïs Saïed a ordonné d’organiser la 38e édition de la foire international du livre de Tunis du 19 au 28 avril 2024, FILT 2024, au Parc des expositions du Kram, comme initialement prévu.

Dans un communiqué publié sur la page du ministère des affaires culturelles, il est écrit qu’en considération du caractère symbolique du Salon international du livre de Tunis et de son importance il se fera à la date annoncée.

Il est ajoutée aussi que compte tenu du rôle historique de cet événement dans la stimulation de la vie culturelle en Tunisie, la promotion de la créativité, et la mise en avant des auteurs, des livres, des publications, et autres, à l’échelle nationale et internationale, et partant de la conviction profonde envers le rôle de la culture en tant que moteur principal du développement des sociétés et des peuples, la foire est maintenue sur instructions de Son Excellence le Président de la république Tunisienne.

Rappelons que quelques jours auparavant, l’Etablissement national pour la promotion des festivals et des manifestations culturelles et artistiques (ENPFMCA) a émis un communiqué pour informer tous les éditeurs, distributeurs, libraires tunisiens et le public de l’impossibilité d’organiser la 38ème édition du FILT sans donner des raisons explicites…