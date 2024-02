Météo en Tunisie : vents forts en vigueur , l’INM lance une alerte

La Météo en Tunisie prévoit des vents forts mercredi 14 février 2024 et quelques nuages qui couvriront la plupart des régions, avec une densité plus importante dans le nord et les côtes orientales.

Les vents du secteur nord seront relativement forts près des côtes et faibles à modérés à l’intérieur des terres. Les températures maximales varieront généralement entre 16 et 21 degrés, autour de 14 degrés dans les hauteurs occidentales.

L’Institut national de la météorologie lance une alerte, de vents forts en vigueur. La mer est agitée à très agitée au nord de la Tunisie, très agitée à extrêmement agitée à l’est de la Tunisie et dans le golfe de Gabès.