Miss Tunisie édition 2024 lancé sous le signe de “la beauté au service de l’humanité”

Le concours Miss Tunisie édition 2024 est lancé sous le signe de “la beauté au service de l’humanité”, avec un large programme de participations internationales, indique les organisateurs de l’événement.

Les grandes lignes de l’édition 2024 de Miss Tunisie ont été révélées d’une conférence de presse animée par Mme Aida Antar, présidente de l’association TEJ, organisatrice du concours MISS TUNISIE, en présence d’honorables personnalités publiques, partenaires et représentants du ministère du Tourisme et du Gouvernement ainsi que de plusieurs ambassades en Tunisie, y compris celle de L’Inde en Tunisie.

« Nos Miss sont les meilleures ambassadrices du pays à l’international. Elles ont toujours réussi à hisser le drapeau national et à promouvoir la Tunisie lors d’événements aussi prestigieux comme : Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Intercontinental, Miss Globe, Miss Planète et Miss Méditerranée » a signalée Aida Antar.

Les prochaines participations Miss tunisiennes à des concours internationaux sont comme suit :

– La participation de MISS WORLD TUNISIA, Imen Mehrzi, à la 71ème édition de MISS WORLD à Mumbai (INDE), du 18 février au 09 mars 2024.

– La participation de MISS TUNISIE 2022, Nesrine Affar, à MISS MONDE FRANCOPHONE, qui aura lieu à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 20 au 24 février 2024.

Aida Antar a rappelé à titre d’exemple que MISS TUNISIE 2019, Sabrine Khalifa Mansour, a été classée au Top 10 “Beauty With A Purpose” au concours MISS WORLD 2019 et que MISS INTERNATIONAL TUNISIA, Mariam Ben Abroug, a honoré notre pays au 61ème concours MISS INTERNATIONAL BEAUTY 2023 à Tokyo (le 3ème plus grand concours dans le monde), alors que Alaa Tabbel a bien représenté la Tunisie à Napoli (Italie) en novembre 2023 en tant que MISS EUROPE CONTINENTALE TUNISIE.

L’année 2024 verra une multitude de participations à des concours de grande envergure sur le plan mondial.

MISS TUNISIE 2024 : Des journées de casting régional sont déjà lancées

Depuis le deuxième semestre 2023, une large campagne de médiatisation, accompagnée d’un appel à candidature, a été lancée dans les quatre coins du pays, afin de s’inscrire selon des critères précis aux élections des Miss régionales. Des séances de casting et de sélection ont eu lieu, dans chaque zone et se poursuivront jusqu’au 17 février 2024 (Miss Sahel).

Un casting national aura lieu le 24 février 2024 à Tunis afin de choisir les candidates du

concours national MISS TUNISIE

Le 2 mars 2024, une cérémonie solennelle de remise des écharpes aura lieu à Tunis, avec un départ collectif au sud tunisien, où se déroulera l’ACADEMY DES MISS pendant une semaine à DOUZ avec des séances de shooting et de formation-coaching.

Et pour célébrer la journée nationale de l’habit traditionnel, une cérémonie particulière aura lieu le 16 mars 2024 à laquelle seront décernés les titres régionaux, avec un vestimentaire typique du patrimoine local.

Suite à quoi et jusqu’au 20 juin 2024, il y aura la préparation des concours dans les régions, en présence des Miss finalistes, puis se tiendront les différents concours annexes (Miss photogénie, gastronomie régionale authentique des Miss, costume régional authentique des Miss, Robe grande soirée, Beauty with a purpose…).

L’action sociale et humanitaire au cœur des compétitions

Toutes les candidates régionales de MISS TUNISIE doivent contribuer au lancement d’une action de solidarité sociale dans leurs régions. Un thème humanitaire a été retenu pour cette année : la reconstitution des becs de lièvre pour les bébés, outre un thème environnemental au choix (exemples : protection des ressources en eau ; conservation de la nature et de la biodiversité, lutte contre la pollution, adaptation aux changements climatiques, etc).

Et pour couronner tout ce processus, une soirée finale d’élection de MISS TUNISIE et de ses dauphines aura lieu le 06 juillet 2024 à Tunis, avec 16 finalistes représentant les diverses régions, suivie d’une conférence de presse pour la présentation de MISS TUNISIE et ses dauphines ainsi que du manuel annuel.

Lancé depuis 1995 par l’association TEJ, MISS TUNISIE reflète une image positive de la femme moderne, engagée, mûre, épanouie par ses acquis et responsable de ses devoirs envers son pays. Les candidates devront être vouées aux principes de bénévolat et du travail social et humanitaire et s’engagent à devenir des ambassadrices des bonnes causes à l’échelle nationale et internationale.

MISS TUNISIE est la franchise exclusive de Miss World depuis 2013, Miss International depuis 1996, Miss Earth depuis 2022, Miss Intercontinental depuis 2015, Miss Globe depuis 2022, Miss Planet depuis 2022 et Miss Méditerranée depuis 2010.