CinéMadart propose l’exposition Mille et un posters, la splendeur du cinéma via ses affiches

Le CinéMadart propose l’exposition Mille et un posters au cinéma ( ألف بوستار و بوستار), une occasion d’explorer la splendeur du cinéma via ses affiches, les 16, 17, 18 février 2024 dans l’espace culturel sis Carthage Dermèch. Les posters du cinéma sont à mi-chemin entre œuvre d’art et objet de promotion. L’affiche est un élément emblématique dans la ligne de vie d’un film, dans la manière de le dévoiler au public.

Le poster de l’évènement est inspiré de l’affiche du film ‘A Thousand Kisses’ du réalisateur égyptien Mohamed Abdul Aziz sorti en 1977 avec les stars de l’époque, icônes cinématographiques d’aujourd’hui, Houssein Fahmi, Youssra, Samir Ghanem, Lebleba, Younes Shalaby, Nagwa Foued…

Le cinéMadart vous convie à 3 jours d’expo-vente de mille et un posters de films qui ont été projetés à la salle ainsi que des affiches de collections privées. Affiches criardes, classiques, kitchs, sobres, dur base de peinture, de dessin, ou de photographie, Vintage, récentes, de toute époque, de tout genre, il y en aura pour tous les goûts.

Un café causerie autour des affiches de cinéma est organisé samedi et toute personne qui s’intéresse de près ou de loin aux affiches du cinéma, qui aimerait écouter ou partager des histoires et anecdotes relatives au monde des affiches, y ‘est invité. Un CINEQUIZ spécial affiches de cinéma sera aussi organisé et les gagnants remporteront une affiche de leurs choix et des places de cinéma.

Les créations d’Eyyam Ellulu qui revisite l’âge d’Or du cinéma égyptien seront également exposés. Cinémadart indique que cet événement est pensé et organisé en collaboration avec Wissal Labidi, comédienne & graphiste spécialisée dans les affiches de cinéma.

Tekiano