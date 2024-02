Couronnement du plus grand tournoi Free Fire en Tunisie organisé par Ooredoo Tunisie et Infinix

Le plus grand tournoi Free Fire en Tunisie organisé par Ooredoo Tunisie et Infinix a été clôturé au prestigieux Palais des Congrès de Tunis, dimanche 11 février 2024. cette compétition OoredooEZ CUP 2024 a fusionné habilement compétition féroce et divertissement captivant dans une symphonie de gameplay.

Ooredoo Tunisie, acteur majeur du secteur des télécommunications dans le pays et figure de proue dans l’écosystème en pleine expansion du gaming, en partenariat avec Infinix ont fier d’annoncer la nouvelle réussite de son tournoi de gaming emblématique, Ooredoo EZ CUP, mettant en vedette le jeu mondial phare, FREE FIRE.

Des joueurs passionnés se sont affrontés du 6 au 28 janvier 2024, dans une compétition acharnée, mettant en lumière leurs compétences exceptionnelles et leur talent indéniable dans le monde captivant de Free Fire.

Sous l’égide de Ooredoo et Infinix, cette compétition a été bien plus qu’un simple tournoi ; elle a été une célébration de la communauté des gamers tunisiens, une plateforme où la passion et l’adresse se sont rencontrées dans un crescendo d’excitation.

Ooredoo EZ CUP a été un témoignage de notre dévouement à l’innovation et à l’engagement communautaire. En organisant le plus grand tournoi Free Fire en Tunisie, nous avons non seulement mis en valeur le talent des joueurs tunisiens, mais également fourni une plateforme pour leur épanouissement. Cet événement s’aligne parfaitement avec notre vision de tirer parti de la technologie pour enrichir la vie et autonomiser les individus à travers le pays.” a déclaré M. Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie.

Les yeux étaient rivés sur les écrans alors que les gamers rivalisaient pour décrocher une place convoitée dans la grande finale, où le titre tant recherché de champion de Tunisie en Free Fire était en jeu.

À la clé, non seulement la gloire et la reconnaissance, mais également une récompense financière substantielle de 5 000 DT pour le vainqueur Youssef Mechergui, ainsi que des prix et des chèques exceptionnels pour les 8 meilleurs joueurs, témoignant de l’engagement indéfectible de Ooredoo envers l’excellence et la reconnaissance du talent.

Dans ce contexte M. Sunil Mishra, CMO de Ooredoo Tunisie, a déclaré : “Mettre en lumière le talent des joueurs tunisiens et offrir des opportunités uniques dans le domaine du gaming fait partie intégrante de notre mission chez Ooredoo Tunisie. Nous croyons fermement que le gaming est bien plus qu’un simple divertissement ; c’est un univers où la créativité, la compétitivité et le dépassement de soi se rejoignent pour créer des expériences inoubliables. Notre engagement envers cette communauté dynamique reste indéfectible, et nous continuerons à soutenir et à encourager l’épanouissement du gaming en Tunisie.”

De son côté M. Ahmed Wagih, Country Manager de Infinix Tunisie a déclaré : “Notre partenariat avec Ooredoo pour un événement de jeu aussi monumental a été une expérience exaltante pour Infinix. Nous sommes déterminés à fournir aux joueurs tunisiens une technologie de pointe et des expériences de jeu inoubliables, et cette collaboration souligne notre engagement à favoriser la communauté du jeu en Tunisie.”

OoredooEZ est une plateforme de jeu lancée en mai 2022 pour permettre aux amateurs et professionnels de jeux de vivre des expériences uniques et inoubliables.