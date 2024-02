La CNSS lance de nouvelles applications pour améliorer les services fournis aux affiliés. Le ministère des affaires sociales a annoncé que la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a entrepris le développement d’un certain nombre d’applications informatiques destinées à ses affiliés parmi les employeurs, les ouvriers non salariés et les assurés sociaux afin d’améliorer davantage les services qui leur sont fournis.

Le ministère a précisé, dans un communiqué, que les affiliés à la caisse peuvent accéder à ces applications via l’adresse suivante www.cnss.tn.

Ces applications permettront aux employeurs de déclarer les salaires en ligne, de collecter les cotisations via un prélèvement bancaire électronique ou un virement bancaire et d’obtenir une attestation de quittance et un récépissé certifiés électroniquement.

Elles permettront, également, aux travailleurs non salariés des secteurs agricoles et non agricoles, aux travailleurs tunisiens à l’étranger, aux artistes, créateurs, intellectuels, petits artisans, petits pêcheurs et petits agriculteurs de payer les cotisations en ligne via les cartes bancaires ou par téléphone portable en tapant le code USSD de chaque opérateur de télécommunications, en plus de l’extraction de l’attestation de paiement des cotisations certifiés électroniquement.

D’autre part, ces applications permettront à l’assuré social de consulter son identifiant unique et les personnes à sa charge ainsi que les salaires déclarés chaque trimestre et l’historique des salaires perçus tout au long de la carrière professionnelle et de la pension théorique selon le nombre d’années d’activité et les salaires déclarés.