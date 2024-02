L’Institut Pasteur de Tunis abrite une demi- journée de sensibilisation sur le diabète de type 2 et la maladie d’Alzheimer. L’équipe de recherche l’Axe 3 du laboratoire de génomique biomédicale et oncogénétique à l’Institut Pasteur de Tunis organise cette journée samedi 17 février 2024 de 9 heures à 14 heures, en collaboration avec ses partenaire de la santé publique et socioéconomiques “DiAlz Acess”.

Rym Kefi, maître de conférence au laboratoire de Génomique Biomédicale et Oncogénétique ‍ à Institut Pasteur de Tunis a fait savoir qu’une vingtaine de médecins et chercheurs volontaires seront mobilisés pour assurer des consultations gratuites en endocrinologie, diététique, neurologie et psychiatrie.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet DiAlz lancé en juin 2023 et intitulé “approche innovatrice pour l’identification de biomarqueurs associés au développement de la maladie d’alzheimer chez les sujets atteints de diabète de type2”.

La prévalence de diabète en Tunisie se situe entre 18% et 23% de la population, alors que l’Organisation mondiale de la santé estime que 50% des tunisiens atteint de diabète de type 2 ignorent qu’ils sont touchés par la maladie.