Météo en Tunisie : pluies éparses et provisoirement orageuses attendues

La Météo en Tunisie se caractérise par un ciel partiellement nuageux vendredi 16 février 2024 sur la plupart des régions. Les nuages seront plus denses, l’après-midi, sur les régions ouest, avec des pluies éparses et provisoirement orageuses.

Ces pluies concerneront progressivement les régions de l’est et seront parfois intenses sur les régions du nord-ouest, avec des chutes de grêles dans des endroits limités.

Un vent soufflera de secteur nord sur le nord et le centre et de secteur ouest sur le sud, relativement fort près des côtes nord et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera très agitée à agitée dans le nord et moutonneuse dans le reste des côtes, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures maximales seront comprises entre 15 et 21 degrés dans le nord et le centre, aux alentours de 13 degrés dans les hauteurs ouest et entre 21 et 25 degrés dans le sud.