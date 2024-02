Vidéo buzz : La tour de l’horloge de Tunis a-t-elle revêtu une doudoune pour de vrai ?

La tour de l’horloge de Tunis a-t-elle revêtu une doudoune pour de vrai ? C’est du moins ce que laisse croire une photo et une vidéo largement partagées sur les réseaux sociaux. On y voit deux passants prendre en photo la tour d’horloge sis avenue Habib Bourguiba de Tunis, qui porte une doudoune rouge de la marque de prêt-à-porter Celio.

Il s’agit d’une opération de communication entreprise par la marque de prêt-à-porter en question et réalisée par un jeune développeur tunisien, afin de célébrer la Saint-Valentin … Le créateur digital utilise la technique de la réalité augmentée pour faire bouger des monuments et créer de l’animation virtuelle autour d’un objet existant.

On a déjà vu plusieurs fois auparavant, ce genre de métamorphoses numériques et décorations sur plusieurs monuments du monde, notamment la tour Eiffel et l’Arc de Triomphe à Paris, la Tour de Pise en Italie ou l’horloge Big Ben à Londres.

Le créateur digital Alaa Ben Rhouma a déjà partagé sur son compte instagram et sa page Facebook plusieurs travaux dans ce sens. Par exemple, il dévoilé aux internautes l’année dernière, la vidéo d’un poulet en train de cuire sur la tour de Tunis, ou encore la même tour ramollir comme par magie à cause de la chaleur, grâce aux effets visuels, vidéos :

Il faut toujours veiller à s’informer et vérifier une photo avant de la mettre en avant. Encore une preuve qu’il ne faut jamais partager et croire tout ce qui se publie sur les réseaux sociaux…

I.D.