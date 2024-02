Augmentation des prix des médicaments en Tunisie : 280 médicaments concernés

Une augmentation des prix des médicaments en Tunisie s’applique à partir du lundi 19 février 2024. Cette hausse des prix concerne 280 types de médicaments indique le président de la Chambre nationale de l’industrie pharmaceutique, Tarek El Hammami.

Cette hausse s’applique sur les médicaments dont le prix est inférieur à 5 dinars, avec une hausse entre un dinar et un dinar cinq cent millimes, précise-t-il, lors d’une intervention sur la radio Mosaïque Fm.

A noter que cette augmentation concerne les médicaments fabriqués localement et dont les prix sont fixés par l’état. La cause de cette hausse des prix est dû à l’augmentation des prix de la matière première et le coût de l’emballage.

