Festival Jean Rouch Hors-les-murs à Tunis : Programme des films projetés gratuitement 

Le Festival Jean Rouch Hors-les-murs à Tunis s’apprête à se produire du 22 au 25 février 2024. La salle de cinéma Africa, sis l’hôtel Africa au centre ville de Tunis abritera la projection des sept films de cette manifestation. Les cinéphiles pourront regarder 7 longs-métrages marquants en provenance de plusieurs pays dans le monde.

Les 7 films documentaires tunisiens et étrangers au programme sont sortis entre 2012 et 2020. Il s’agit de Babylone de Ismaël, Youssef Chebbi et Ala Eddine Slim (Tunisie), Las y los minuscules de Khristine Gillard (Belgique), Light upon Light de Christian Suhr (Égypte, Danemark), Pastorales électriques de Ivan Boccara (Maroc), Maman colonelle de Dieudonné Hamadi (RD du Congo) et Tonratun, l’histoire de l’Arménie racontée par les femmes de Inna Mkhitaryan (Arménie).

Programme des films projetés gratuitement à la salle de cinéma Africa de Tunis :

La sélection des films s’est basée sur la mise en relief du lien entre le festival Jean Rouch et le cinéma maghrébin et africain. Elle met les lumières sur des sujets liés à la migration, à l’égalité hommes-femmes et à l’environnement.

Rappelons que Cette première édition du festival Jean Rouch Hors-les-murs en Tunisie est proposée par l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC), la Cinémathèque tunisienne et l’Association Sentiers avec l’appui du Comité du film ethnographique du Festival Jean Rouch.

